Киноафиша Фильмы Пегий пес, бегущий краем моря Награды и номинации фильма Пегий пес, бегущий краем моря

Награды и номинации фильма Пегий пес, бегущий краем моря 1990

ММКФ 1991 ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
