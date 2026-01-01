Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Жервеза 1956

Оскар 1957 Оскар 1957
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Победитель
Best Film from any Source
Победитель
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1956 Венецианский кинофестиваль 1956
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
FIPRESCI Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
