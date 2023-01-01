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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Дом там, где сердце
Дом там, где сердце, 1990: актеры и роли
Where The Heart Is
Дом там, где сердце
1990 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Дом там, где сердце, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бурмен
John Boorman
В ролях
Ума Турман
Uma Thurman
Джоанна Кэссиди
Joanna Cassidy
Криспин Гловер
Crispin Glover
Сьюзи Эймис
Suzy Amis Cameron
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Дэвид Хьюлетт
David Hewlett
Шила Келли
Sheelagh Kelly
Дэбни Коулмен
Dabney Coleman
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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