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Дом там, где сердце
Киноафиша Фильмы Дом там, где сердце Дом там, где сердце, 1990: актеры и роли
Where The Heart Is Дом там, где сердце 1990 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Дом там, где сердце, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бурмен John Boorman
В ролях
Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Джоанна Кэссиди Joanna Cassidy Криспин Гловер Криспин Гловер Crispin Glover Сьюзи Эймис Suzy Amis Cameron Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дэвид Хьюлетт Дэвид Хьюлетт David Hewlett Шила Келли Sheelagh Kelly Дэбни Коулмен Dabney Coleman
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