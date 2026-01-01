Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Джильи 2003

Золотая малина 2005 Золотая малина 2005
Худшая "комедия" за первые 25 лет
Победитель
Золотая малина 2004 Золотая малина 2004
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
 Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
 Худший актер десятилетия
Номинант
 Худший актер десятилетия
Номинант
 Худшая актриса десятилетия
Номинант
