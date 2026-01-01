Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Джильи
Награды и номинации фильма Джильи
Награды и номинации фильма Джильи 2003
Золотая малина 2005
Худшая "комедия" за первые 25 лет
Победитель
Золотая малина 2004
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая актриса десятилетия
Номинант
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Худший актер десятилетия
Номинант
Худшая актриса десятилетия
Номинант
