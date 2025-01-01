Меню
Награды и номинации фильма Обвиняемые 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 1989 Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
