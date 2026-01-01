Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Эйс Вентура: розыск домашних животных 1994

Золотая малина 1995 Золотая малина 1995
Худшая новая звезда
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994 MTV Movie & TV Awards 1994
Best Comedic Performance
Номинант
