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Эйс Вентура: розыск домашних животных Эйс Вентура: розыск домашних животных
Киноафиша Фильмы Эйс Вентура: розыск домашних животных Отзывы о фильме «Эйс Вентура: розыск домашних животных»
Ace Ventura: Pet Detective Эйс Вентура: розыск домашних животных 1994 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Эйс Вентура: розыск домашних животных»

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Мария Левченко 18 июля 2021, 17:38
Оценка
Этот фильм уже стоит смотреть из за Джима Керри. Такой позитивный
18 июля 2021, 17:38 Ответить
artik_k99 18 сентября 2022, 18:29
Оценка
Фильм просо топ, столько положительных эмоций. Не напрягает, у смешит главное для просмотра))) Порадовали пингвины и обезьянка угорал просто невыносимо) Кстати там столько интересных животных что можно было бы создать в сегодняшних реалиях целую коллекцию НФТ от Iguvers с этими животными, думаю людям бы зашло)

Обязательно к просмотру +1000 к хорошему настроению
18 сентября 2022, 18:29 Ответить
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