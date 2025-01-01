Меню
Эвита
Награды и номинации фильма Эвита
Награды и номинации фильма Эвита 1996
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Оскар 1997
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Номинант
Best Movie Song
Номинант
