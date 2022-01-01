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Эвита
Эвита, 1996: актеры и роли
Evita
Эвита
1996 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Эвита, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер
Alan Parker
В ролях
Мадонна
Madonna
Антонио Бандерас
Antonio Banderas
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Джимми Нэйл
Виктория Сус
Хулиан Литтман
Ольга Мередис
Лаура Паллас
Джулия Уорсли
Julia Worsley
Мария Лухан Идальго
María Luján Hidalgo
Сервандо Вильямиль
Андреа Корр
Andrea Corr
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