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Эвита Эвита
Киноафиша Фильмы Эвита Эвита, 1996: актеры и роли
Evita Эвита 1996 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Эвита, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Мадонна Мадонна Madonna Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Джимми Нэйл Виктория Сус Хулиан Литтман Ольга Мередис Лаура Паллас Джулия Уорсли Julia Worsley Мария Лухан Идальго María Luján Hidalgo Сервандо Вильямиль Андреа Корр Andrea Corr Питер Поликарпу Peter Polycarpou Гэри Брукер Gary Brooker Майте Йерро Адриа Колладо
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