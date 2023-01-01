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Полицейский из Беверли-Хиллз
Полицейский из Беверли-Хиллз, 1984: актеры и роли
Beverly Hills Cop
Полицейский из Беверли-Хиллз
1984 / США
7.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Полицейский из Беверли-Хиллз, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Брест
Martin Brest
В ролях
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Джеймс Руссо
James Russo
Джадж Рейнхолд
Judge Reinhold
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Ронни Кокс
Ronny Cox
Джон Эштон
John Ashton
Стивен Беркофф
Steven Berkoff
Дэймон Уайанс
Damon Wayans
Фрэнк Пеше
Пол Райзер
Paul Reiser
Стефан Эллиотт
Stephan Elliott
Лиза Эйлбэхер
Майкл Чэмпион
Michael Campbell
Майкл Грегори
Michael Gregory
Бронсон Пиншо
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