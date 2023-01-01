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Изгои Изгои
Киноафиша Фильмы Изгои Изгои, 1983: актеры и роли
The Outsiders Изгои 1983 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Изгои, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола Фрэнсис Форд Коппола Francis Ford Coppola
В ролях
Ральф Макки С. Томас Хауэлл C. Thomas Howell Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Роб Лоу Роб Лоу Rob Lowe Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Эмилио Эстевес Эмилио Эстевес Emilio Estevez Том Круз Том Круз Tom Cruise Гленн Уитроу Glenn Withrow Лейф Гэрретт Даррен Далтон Darren Dalton Том Уэйтс Том Уэйтс Tom Waits Мэтт Диллон Мэтт Диллон Matt Dillon
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