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Изгои
Изгои, 1983: актеры и роли
The Outsiders
Изгои
1983 / США
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Изгои, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Francis Ford Coppola
В ролях
Ральф Макки
С. Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Роб Лоу
Rob Lowe
Дайан Лэйн
Diane Lane
Эмилио Эстевес
Emilio Estevez
Том Круз
Tom Cruise
Гленн Уитроу
Glenn Withrow
Лейф Гэрретт
Даррен Далтон
Darren Dalton
Том Уэйтс
Tom Waits
Мэтт Диллон
Matt Dillon
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