Фильмы
Грек Зорба
Награды и номинации фильма Грек Зорба
Награды и номинации фильма Грек Зорба 1964
Оскар 1965
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actress
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Best Foreign Actor
Номинант
UN Award
Номинант
