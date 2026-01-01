Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Грек Зорба Награды и номинации фильма Грек Зорба

Награды и номинации фильма Грек Зорба 1964

Оскар 1965 Оскар 1965
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1965 Золотой глобус 1965
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actress
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
 Best Foreign Actor
Номинант
 UN Award
Номинант
