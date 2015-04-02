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Хранители Хранители
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Watchmen Хранители 2009 / Великобритания / США
7.1 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Хранители»

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Наша рецензия

Режиссер Зак Снайдер преподнес, можно сказать, сюрприз: после скотобойного «Рассвета мертвецов» и довольно злокачественных, несмотря на ряд визуальных находок, «300 спартанцев» он наконец снял осмысленное кино, отстояв свою 163-минутную финальную монтажную версию. Более того, Снайдер убедил продюсеров, что необходимо оставить действие графического романа Алана Мура и иллюстратора Дэйва Гиббонса в 1985 году, а не переносить в наши дни, как того хотели вышеупомянутые…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Красотишша! Ядреный такой, злющий фильм. Визуально волшебный. В одном месте чуть с пафосом перебрали, а так - идеально.



Режиссера зауважала. Друзья, посоветуйте, что еще стоит глянуть? (про триста полуголых мужиков кино не понравилось).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 09/04/2011 - 09:42:14




2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 28 марта 2020, 13:16
Оценка
9 баллов из 10ти!
фильм, откровенно, странный и оригинальный!
на мой взгляд, что-то в нём артхаусное, странно построенный сюжет и повествование.
пол фильма вообще ничего не понятно, кто с чем и почему, потом чуть проясняется, но наверно, надо быть фанатов ДС и знать много истории.
идёт более 3х часов, но сюжет не позволяет заскучать.
рекомендую к просмотру, хотя бы на раз!
28 марта 2020, 13:16 Ответить
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