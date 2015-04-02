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Режиссер Зак Снайдер преподнес, можно сказать, сюрприз: после скотобойного «Рассвета мертвецов» и довольно злокачественных, несмотря на ряд визуальных находок, «300 спартанцев» он наконец снял осмысленное кино, отстояв свою 163-минутную финальную монтажную версию. Более того, Снайдер убедил продюсеров, что необходимо оставить действие графического романа Алана Мура и иллюстратора Дэйва Гиббонса в 1985 году, а не переносить в наши дни, как того хотели вышеупомянутые…