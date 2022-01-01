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Все о моей матери Все о моей матери
Киноафиша Фильмы Все о моей матери Все о моей матери, 1999: актеры и роли
Todo sobre mi madre Все о моей матери 1999 / Испания / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Все о моей матери, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Сесилия Рот Сесилия Рот Cecilia Roth Мариса Паредес Мариса Паредес Marisa Paredes Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Карлос Лозано
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