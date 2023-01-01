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Старая дева
Старая дева, 1972: актеры и роли
Vieille fille, La
Старая дева
1972 / Франция / Италия
4.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Старая дева, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Блан
Jean-Pierre Blanc
В ролях
Анни Жирардо
Annie Girardot
Марта Келлер
Marthe Keller
Эдит Скоб
Edith Scob
Катрин Сами
Catherine Samie
Мария Шнайдер
Maria Schneider
Лоренца Гуэррьери
Lorenza Guerrieri
Альбер Симоно
Alberto Simono
Филипп Нуаре
Philippe Noiret
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