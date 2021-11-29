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Мария Шнайдер
Мария Шнайдер
Maria Schneider
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Мария Шнайдер
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Дата рождения
27 марта 1952
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 февраля 2011
Карьера
Актриса
Биография Мария Шнайдер
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Фильмография Мария Шнайдер
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Профессия: репортер
драма
1975, Италия / Испания / Франция
7.0
Старая дева
комедия
1972, Франция / Италия
4.0
Последнее танго в Париже
драма
1972, Франция / Италия
6.0
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