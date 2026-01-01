Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Наваждение
Награды и номинации фильма Наваждение
Награды и номинации фильма Наваждение 1976
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1977
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Эта сцена в «Ордене Феникса» довела до слез Гермиону и Беллатрису, но ее вырезали — Сириус Блэк умирал еще трагичнее, чем нам показали
Почему Шарапову в «Астории» 100 рублей хватило только на кофе — ведь это почти четверть зарплаты
Об этом знают единицы — настоящая Хюррем общалась только с темнокожими евнухами. Но как же Сюмбюль-ага?
50 минут в духовке и вишневый пирог из сериала «Твин Пикс» готов: подавать с чертовски горячим кофе
Иностранцы посмотрели новогодний мульт СССР с оценкой 8.2 – многое не поняли, но в один голос твердят: «Как же круто!»
Этот тест объединит поколения: угадайте 5 фильмов СССР, превращенных в аниме – советуем проходить всей семьей
На свежий ремейк «Буратино» толпами идут в кино: а вот версии из 90-х с Долиной ставят 2.4 – вдогонку зовут «самым позорным, что было снято»
«Повыпендриваться, голенькой побегать»: Юрий Лоза разгромил «Мастера и Маргариту» со Снигирь — но смотреть фильм Локшина отказался наотрез
5 российскиих сериалов для тех, у кого нет времени: каждый эпизод не дольше 30 минут – идеально на вечер
Шпион Волан-де-Морта все это время был рядом с Гарри — и доказательств тому вагон и маленькая тележка: приносил одни лишь беды
Правда и ложь гребут в два весла: «Первый на Олимпе» – почти идеальный спортивный блокбастер, но в реальной истории Тюкалова все было иначе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667