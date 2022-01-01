Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проклятая Проклятая
Киноафиша Фильмы Проклятая Проклятая, 2009: актеры и роли
The New Daughter Проклятая 2009 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Проклятая, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луисо Бердейо
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Ивана Бакеро Ивана Бакеро Ivana Baquero Гэттлин Гриффит Gattlin Griffith Саманта Мэтис Samantha Mathis Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Приложение киноафиши