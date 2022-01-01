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Проклятая
Проклятая, 2009: актеры и роли
The New Daughter
Проклятая
2009 / США
Трейлер
6.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Проклятая, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луисо Бердейо
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Ивана Бакеро
Ivana Baquero
Гэттлин Гриффит
Gattlin Griffith
Саманта Мэтис
Samantha Mathis
Ноа Тейлор
Noah Taylor
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