Завтрак на траве, 1987

Жанр: короткометражный анимация В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Многоплановая сюрреалистическая лента состоящая из нескольких историй и отражающая почти советскую действительность в печальных тонах плюс фантазии на эту же тему. Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 25 минут Год выпуска 1987 Премьера в мире 1 августа 1987 Режиссер Прийт Пярн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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