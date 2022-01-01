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Завтрак на траве
Eine murul
Завтрак на траве, 1987
1987 / СССР
7.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
короткометражный
анимация
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О фильме
Многоплановая сюрреалистическая лента состоящая из нескольких историй и отражающая почти советскую действительность в печальных тонах плюс фантазии на эту же тему.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
1987
Премьера в мире
1 августа 1987
Режиссер
Прийт Пярн
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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