Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Завтрак на траве Завтрак на траве
Киноафиша Фильмы Завтрак на траве
Eine murul

Завтрак на траве, 1987

1987 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Многоплановая сюрреалистическая лента состоящая из нескольких историй и отражающая почти советскую действительность в печальных тонах плюс фантазии на эту же тему.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 августа 1987
Режиссер
Прийт Пярн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Завтрак на траве 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши