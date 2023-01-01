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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Продавщица
Продавщица, 2005: актеры и роли
Shopgirl
Продавщица
2005 / США
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Персоны
Постеры
Продавщица, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ананд Такер
Anand Tucker
В ролях
Стив Мартин
Steve Martin
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Сэм Боттомс
Sam Bottoms
Шон Кристиан
Shawn Christian
Фрэнсис Конрой
Frances Conroy
Джина Доктор
Gina Doctor
Шэйн Эделман
Энн Мари Хауард
Ребекка Пиджин
Джошуа Снайдер
Joshua Snyder
Бриджит Уилсон
Brigit Wilson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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