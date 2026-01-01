Оповещения от Киноафиши
Пропавший без вести
1
Киноафиша
Фильмы
Пропавший без вести
Награды и номинации фильма Пропавший без вести
Награды и номинации фильма Пропавший без вести 1982
Оскар 1983
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Film Editing
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Best Score
Номинант
Best Direction
Номинант
