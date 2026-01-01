Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Пропавший без вести

Награды и номинации фильма Пропавший без вести 1982

Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982 Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Film Editing
Победитель
Best Screenplay
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Best Score
Номинант
 Best Direction
Номинант
