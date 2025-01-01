Меню
Награды и номинации фильма Скованные одной цепью 1958

Оскар 1959 Оскар 1959
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1959 Золотой глобус 1959
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
 Best Film Promoting International Understanding
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Победитель
UN Award
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
 Best Foreign Actor
Номинант
Берлинале 1958 Берлинале 1958
Лучший актер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
