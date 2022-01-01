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Скованные одной цепью
Скованные одной цепью, 1958: актеры и роли
The Defiant Ones
Скованные одной цепью
1958 / США
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Скованные одной цепью, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Крамер
Stanley Kramer
В ролях
Тони Кертис
Tony Curtis
Сидни Пуатье
Sidney Poitier
Теодор Бикел
Чарльз МакГроу
Лон Чейни мл.
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