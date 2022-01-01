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Киноафиша Фильмы Секретарь райкома Секретарь райкома, 1942: актеры и роли
Секретарь райкома 1942 / СССР
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Секретарь райкома, 1942: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев Ivan Pyryev
В ролях
Владимир Ванин Михаил Астангов Марина Ладынина Marina Ladynina
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