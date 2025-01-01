Меню
Оскар 1964 Оскар 1964
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Film from any Source
Номинант
ММКФ 1963 ММКФ 1963
Гран При
Победитель
