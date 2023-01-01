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Восемь с половиной Восемь с половиной
Киноафиша Фильмы Восемь с половиной Восемь с половиной, 1963: актеры и роли
8½ / Otto e mezzo Восемь с половиной 1963 / Италия / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Восемь с половиной, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Клаудия Кардинале Клаудия Кардинале Claudia Cardinale Анук Эме Анук Эме Anouk Aimée Сандра Мило Сандра Мило Sandra Milo Росселла Фальк Rossella Falk
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