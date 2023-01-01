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Восемь с половиной
Восемь с половиной, 1963: актеры и роли
8½ / Otto e mezzo
Восемь с половиной
1963 / Италия / Франция
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Восемь с половиной, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Клаудия Кардинале
Claudia Cardinale
Анук Эме
Anouk Aimée
Сандра Мило
Sandra Milo
Росселла Фальк
Rossella Falk
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