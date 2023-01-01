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Ларс и реальная девушка
Ларс и реальная девушка, 2007: актеры и роли
Lars and the Real Girl
Ларс и реальная девушка
2007 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Ларс и реальная девушка, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Гиллеспи
Craig Gillespie
В ролях
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Пол Шнайдер
Paul Schneider
Келли Гарнер
Kelli Garner
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Нэнси Битти
Nancy Beatty
Р.Д. Рид
Джо Бостик
Joe Bostick
Лиз Гордон
Liz Gordon
Никки Гуаданьи
Nicky Guadagni
Даг Леннокс
Doug Lennox
Карен Робинсон
Karen Robinson
Максвелл МакКэйб-Локос
Билли Пэрротт
Billy Parrott
Салли Кэхилл
Виктор Гомес
Victor Gomes
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