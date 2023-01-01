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Ларс и реальная девушка Ларс и реальная девушка
Киноафиша Фильмы Ларс и реальная девушка Ларс и реальная девушка, 2007: актеры и роли
Lars and the Real Girl Ларс и реальная девушка 2007 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Ларс и реальная девушка, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Гиллеспи Крэйг Гиллеспи Craig Gillespie
В ролях
Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Пол Шнайдер Пол Шнайдер Paul Schneider Келли Гарнер Келли Гарнер Kelli Garner Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Нэнси Битти Nancy Beatty Р.Д. Рид Джо Бостик Joe Bostick Лиз Гордон Liz Gordon Никки Гуаданьи Никки Гуаданьи Nicky Guadagni Даг Леннокс Doug Lennox Карен Робинсон Карен Робинсон Karen Robinson Максвелл МакКэйб-Локос Билли Пэрротт Billy Parrott Салли Кэхилл Виктор Гомес Victor Gomes Алек МакКлюр Alec McClure Линдси Коннелл Lindsey Connell Арнольд Пиннок Arnold Pinnock
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