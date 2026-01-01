Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дикая банда Награды и номинации фильма Дикая банда

Награды и номинации фильма Дикая банда 1969

Оскар 1970 Оскар 1970
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
