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Скворец и лира
Киноафиша Фильмы Скворец и лира Скворец и лира, 1974: актеры и роли
Скворец и лира 1974 / СССР
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Скворец и лира, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Александров Григорий Александров
В ролях
Любовь Орлова Любовь Орлова Петр Вельяминов Петр Вельяминов Николай Гринько Римма Маркова Римма Маркова Рина Зеленая Рина Зеленая Светлана Светличная Светлана Светличная
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