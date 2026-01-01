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Мишель Филлипс
Michelle Phillips
Киноафиша
Персоны
Мишель Филлипс
Мишель Филлипс
Michelle Phillips
Дата рождения
4 июня 1944
Возраст
82 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лонг-Бич, Калифорния, США
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Мишель Филлипс
Родилась 4 июня 1944 года. Лонг-Бич, Калифорния, США.
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Фильмография Мишель Филлипс
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Дай мне кров
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Монтерей Поп
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1968, США
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