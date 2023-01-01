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Ножницы
Киноафиша Фильмы Ножницы Ножницы, 1991: актеры и роли
Scissors Ножницы 1991 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Ножницы, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Де Фелитта
В ролях
Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Мишель Филлипс Мишель Филлипс Michelle Phillips Ронни Кокс Ronny Cox Вики Фредерик Vicki Frederick Стив Рейлсбэк Steve Railsback
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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