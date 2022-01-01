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Наудачу, Бальтазар
Киноафиша Фильмы Наудачу, Бальтазар Наудачу, Бальтазар, 1966: актеры и роли
Au hasard, Balthazar Наудачу, Бальтазар 1966 / Франция / Швеция
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Наудачу, Бальтазар, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Робер Брессон Робер Брессон Robert Bresson
В ролях
Филип Асселен Франсуа Лафарж François Lafarge Жан Ремигнар М. К. Фремон Франсуа Суллеро Пьер Клоссовски Pierre Klossowski Жан-Клод Жильбер Уолтер Грин Walter Green Натали Жойот Анн Вяземски
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