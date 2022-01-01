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Наудачу, Бальтазар
Наудачу, Бальтазар, 1966: актеры и роли
Au hasard, Balthazar
Наудачу, Бальтазар
1966 / Франция / Швеция
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Наудачу, Бальтазар, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Робер Брессон
Robert Bresson
В ролях
Филип Асселен
Франсуа Лафарж
François Lafarge
Жан Ремигнар
М. К. Фремон
Франсуа Суллеро
Пьер Клоссовски
Pierre Klossowski
Жан-Клод Жильбер
Уолтер Грин
Walter Green
Натали Жойот
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