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Темная вода Темная вода
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Dark Water Темная вода 2005 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Темная вода»

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Наша рецензия

«Темная вода» Уолтера Саллеса очень точно и аккуратно следует за своим японским первоисточником, но те немногие пункты, в которых ремейк расходится с оригиналом, интересны более всего. Если не считать разного рода сюжетных мелочей (вроде того, например, что действие происходит в США, а не в Японии, и что главная героиня не читает корректуры в издательстве, а подает барий посетителям радиологического центра), таких пунктов всего два. Первое – это цветовая гамма. «Темные воды» Хидео Накаты,…

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jam_summer 2 апреля 2015, 12:51
ЭТО НЕ ФИЛЬМ. ЭТО ПАРОДИЯ КАКАЯ-ТО....из него хорошая короткометражка бы вышла!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lucia 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, у меня сложилось впечатление, что авторы фильма в своё время побывали в Питере дождливым летом, как раз в период отключения/включения гор.воды: когда её включают, как раз такая "тёмная" вода из крана идёт (да ещё и при этом не чистая и прозрачная, а грязная и вонючая). Их, видимо, это привело в шок.

Если этот фильм - ужастик, то непонятно, что страшного в протечке на потолке? Это неприятно и может вызывать досаду и злость, но уж никак не страх (по крайней мере, у нормальных людей). А если это психологическая драма, то честно говоря, все характеры как-то совершенно не раскрыты... И почему в таком случае у главной героини такая боязнь "Грязной воды"?.. В общем, автор "намутил".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марго 2 апреля 2015, 12:51
Не хочется быть очень жестокой, но вам не кажется, что история, да и сам фильм слегка банальны. Брошеные дети, совершенно невероятные и нелепые совпадения, прошлое, которое не даёт спокойно жить. Зачем бесконечно перетирать и без того изношенные темы. Кино снимают либо ради денег, либо ради того, чтобы попытаться рассказать о чём-то "серьёзном". Фильм и правда не кассовый, и не сказать что очень умный. Рада, что посмотрела дома, а не в кинотеатре, сэкономила деньги.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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