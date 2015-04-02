«Темная вода» Уолтера Саллеса очень точно и аккуратно следует за своим японским первоисточником, но те немногие пункты, в которых ремейк расходится с оригиналом, интересны более всего. Если не считать разного рода сюжетных мелочей (вроде того, например, что действие происходит в США, а не в Японии, и что главная героиня не читает корректуры в издательстве, а подает барий посетителям радиологического центра), таких пунктов всего два. Первое – это цветовая гамма. «Темные воды» Хидео Накаты,…
Если этот фильм - ужастик, то непонятно, что страшного в протечке на потолке? Это неприятно и может вызывать досаду и злость, но уж никак не страх (по крайней мере, у нормальных людей). А если это психологическая драма, то честно говоря, все характеры как-то совершенно не раскрыты... И почему в таком случае у главной героини такая боязнь "Грязной воды"?.. В общем, автор "намутил".
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