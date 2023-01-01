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Темная вода Темная вода
Киноафиша Фильмы Темная вода Темная вода, 2005: актеры и роли
Dark Water Темная вода 2005 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Темная вода, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Саллес Уолтер Саллес Walter Salles
В ролях
Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Тим Рот Тим Рот Tim Roth Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Дугрэй Скотт Кэмрин Мэнхайм Эриел Гэйд Перла Хани-Жардин Дебра Монк Debra Monk Линда Имонд Дженнифер Бакстер Jennifer Baxter Шелли Дюволл Саймон Рейнолдс
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