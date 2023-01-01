Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Темная вода
Фильмы похожие на Темная вода
Dark Water
Темная вода
2005 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Темная вода
Вся информация о фильме
Посланники
драма, триллер, ужасы
2007, США
7.0
Черная вода
ужасы, драма
2016, Россия
6.0
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.0
Зеркала
ужасы
2008, США
7.0
Фантомы
ужасы, триллер, мистика
2008, США
6.0
Проклятие 2
ужасы, драма, мистика, триллер
2006, США
7.0
Омен 666
ужасы, триллер
2006, США
6.0
Звонок 2
ужасы, триллер, мистика, драма
2005, США
7.0
Игра в прятки
драма, ужасы, триллер
2005, США
6.0
Проклятие
триллер, ужасы, драма
2004, Япония / США / Германия
7.0
Дьявольский особняк
триллер, детектив
2003, США / Канада / Великобритания
4.0
Темные воды
ужасы, мистика, триллер
2002, Япония
6.0
Что скрывает ложь
ужасы, криминал, триллер, мелодрама
2000, США
6.0
Центральный вокзал
драма
1998, Бразилия
8.0
Последнее солнце
драма
2001, Бразилия / Франция / Швейцария
7.0
В воздухе
драма
2014, США / Испания / Франция
5.0
Северная страна
драма
2005, США
7.0
Порочная страсть
драма, триллер
2012, США
7.0
Незаконченная жизнь
драма
2005, Германия / США
7.0
Сердце тьмы
драма
1993, США
5.0
Входите без стука
драма
2005, Франция / Германия / США
4.0
Только между нами
драма
2002, Канада / Италия
6.0
Что-то не так с Кевином
триллер, драма
2011, США / Великобритания
7.0
Американская пастораль
драма
2016, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить