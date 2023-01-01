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В ожидании Ричарда
В ожидании Ричарда, 1996: актеры и роли
Looking For Richard
В ожидании Ричарда
1996 / США
8.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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В ожидании Ричарда, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аль Пачино
Al Pacino
В ролях
Пенелопи Эллен
Гордон МакДоналд
Винсент Энджелл
Vincent Angell
Харрис Юлин
Harris Yulin
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Аль Пачино
Al Pacino
Тимми Прэйри
Лэндон Прэйри
Кевин Конуэй
Ларри Бриггман
Larry Bryggman
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Эстель Парсонс
Estelle Parsons
Мэдисон Арнольд
Madison Arnold
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