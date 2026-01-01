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Мэдисон Арнольд
Madison Arnold
Киноафиша
Персоны
Мэдисон Арнольд
Мэдисон Арнольд
Madison Arnold
Дата рождения
7 февраля 1936
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мэдисона Арнольда
Родился 7 февраля 1936 года. Аллентаун, Пенсильвания, США.
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7.9
Диагнозу вопреки
(2010)
7.9
Летающие ножницы
(2009)
7.8
В ожидании Ричарда
(1996)
Фильмография Мэдисона Арнольда
6.7
Тебя никогда здесь не было
You Were Never Really Here
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Диагнозу вопреки
драма, комедия
2010, США
5
Моногамия
Monogamy
мелодрама, драма
2010, США
7.9
Летающие ножницы
The Flying Scissors
комедия
2009, США
7.8
В ожидании Ричарда
Looking For Richard
драма, документальный
1996, США
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