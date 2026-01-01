Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Амаркорд Награды и номинации фильма Амаркорд

Награды и номинации фильма Амаркорд 1973

Оскар 1975 Оскар 1975
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 1976 Оскар 1976
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
