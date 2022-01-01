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Амаркорд
Амаркорд, 1973: актеры и роли
Amarcord
Амаркорд
1973 / Италия / Франция
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Амаркорд, 1973: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Армандо Бранча
Armando Brancia
Мэгали Ноэль
Чиччо Инграссия
Ciccio Ingrassia
Нандо Орфей
Nando Orfei
Луиджи Росси
Luigi Rossi
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