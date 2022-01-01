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Выскочка
Выскочка, 1999: актеры и роли
Election
Выскочка
1999 / США
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Выскочка, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Пэйн
Alexander Payne
В ролях
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Крис Клайн
Chris Cline
Джессика Кэмпбелл
Jessica Campbell
Марк Хэрелик
Фил Ривз
Phil Reeves
Молли Хэйгэн
Molly Hagan
Дилэйни Дрисколл
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Фрэнки Инграссиа
Мэтт Моллой
Matt Molloy
Жанин Джексон
Холмс Осборн
Holmes Osborne
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