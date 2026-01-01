Меню
Киноафиша Фильмы Мисима: Жизнь в четырех главах Награды и номинации фильма Мисима: Жизнь в четырех главах

Награды и номинации фильма Мисима: Жизнь в четырех главах 1985

Каннский кинофестиваль 1985 Каннский кинофестиваль 1985
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
