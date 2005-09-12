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Тоска по дому
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Koti-ikävä

Тоска по дому, 2005

2005 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
17-летний Сами препровожден в клинику для подростков, имеющих различные отклонения в области психики. Он не желает говорить и никак не проявляет своего отношения к окружающей действительности. А вот Рудольф, сосед Сами по больничной палате, наоборот, готов пребывать в клинике хоть веки вечные. Медсестра и нянечка Танели предпринимает отчаянную попытку разговорить Сами, чтобы выявить истинную причину его заболевания. Тем временем два странных парня все-таки начинают общаться, и их даже свяжет некое подобие дружбы.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 сентября 2005
Режиссер
Петри Котвица
В ролях
Юлиус Лавонен
Тарья Хейнула
Янне Виртанен
Лабинот Байгора
Ханну Хурме
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тоска по дому 1 постер
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