Тоска по дому, 2005

17-летний Сами препровожден в клинику для подростков, имеющих различные отклонения в области психики. Он не желает говорить и никак не проявляет своего отношения к окружающей действительности. А вот Рудольф, сосед Сами по больничной палате, наоборот, готов пребывать в клинике хоть веки вечные. Медсестра и нянечка Танели предпринимает отчаянную попытку разговорить Сами, чтобы выявить истинную причину его заболевания. Тем временем два странных парня все-таки начинают общаться, и их даже свяжет некое подобие дружбы.

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