Награды и номинации фильма Великая иллюзия 1937

Оскар 1939 Оскар 1939
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1937 Венецианский кинофестиваль 1937
Best Overall Artistic Contribution
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
