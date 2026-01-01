Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Основной инстинкт

Награды и номинации фильма Основной инстинкт 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992 Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотая малина 1993 Золотая малина 1993
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль второго плана
Номинант
 Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993 MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший злодей
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best On-Screen Duo
Номинант
