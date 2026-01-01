Оповещения от Киноафиши
Основной инстинкт
Награды и номинации фильма Основной инстинкт
Награды и номинации фильма Основной инстинкт 1992
Награды
Оскар 1993
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
