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Основной инстинкт Основной инстинкт
Киноафиша Фильмы Основной инстинкт Основной инстинкт, 1992: актеры и роли
Basic Instinct Основной инстинкт 1992 / США / Франция
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Основной инстинкт, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Верховен Пол Верховен Paul Verhoeven
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Джордж Зунзу Джинн Трипплхорн Джинн Трипплхорн Jeanne Tripplehorn Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky Лейлани Сарель Брюс Янг Денис Арндт Дороти Мэлоун Дороти Мэлоун Dorothy Malone Уэйн Найт Уэйн Найт Wayne Knight Челси Росс Chelcie Ross
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