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Основной инстинкт
Основной инстинкт, 1992: актеры и роли
Basic Instinct
Основной инстинкт
1992 / США / Франция
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Основной инстинкт, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Верховен
Paul Verhoeven
В ролях
Майкл Дуглас
Michael Douglas
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Джордж Зунзу
Джинн Трипплхорн
Jeanne Tripplehorn
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Лейлани Сарель
Брюс Янг
Денис Арндт
Дороти Мэлоун
Dorothy Malone
Уэйн Найт
Wayne Knight
Челси Росс
Chelcie Ross
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