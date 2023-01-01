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Скоро в прокате "Король-львенок"
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9 1/2 недель
9 1/2 недель, 1986: актеры и роли
Nine 1/2 Weeks
9 1/2 недель
1986 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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9 1/2 недель, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдриан Лайн
Adrian Lyne
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Маргарет Уиттон
Margaret Whitton
Дэвид Маргулис
Кристин Барански
Christine Baranski
Карен Янг
Karen Young
Джастин Джонстон
Justin Johnston
Ким Чан
Kim Chan
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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