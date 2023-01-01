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9 1/2 недель 9 1/2 недель
Киноафиша Фильмы 9 1/2 недель 9 1/2 недель, 1986: актеры и роли
Nine 1/2 Weeks 9 1/2 недель 1986 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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9 1/2 недель, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдриан Лайн Эдриан Лайн Adrian Lyne
В ролях
Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Ким Бейсингер Ким Бейсингер Kim Basinger Маргарет Уиттон Margaret Whitton Дэвид Маргулис Кристин Барански Кристин Барански Christine Baranski Карен Янг Karen Young Джастин Джонстон Justin Johnston Ким Чан Kim Chan
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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