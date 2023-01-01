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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Бриолин
Бриолин, 1978: актеры и роли
Grease
Бриолин
1978 / США
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Бриолин, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер
Randal Kleiser
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Оливия Ньютон-Джон
Olivia Newton-John
Стокард Чэннинг
Stockard Channing
Ив Арден
Eve Arden
Джефф Конавэй
Джоэн Блонделл
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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