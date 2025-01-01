Меню
Неверная
Награды и номинации фильма Неверная
Награды и номинации фильма Неверная 2002
Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
