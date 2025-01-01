Меню
Награды и номинации фильма Неверная 2002

Оскар 2003 Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
