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Оседлавший ветер
Оседлавший ветер, 1986: актеры и роли
Windrider
Оседлавший ветер
1986 / Австралия
5.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Оседлавший ветер, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Монтон
Vincent Monton
В ролях
Том Бурлинсон
Николь Кидман
Nicole Kidman
Джилл Перриман
Чарльз Тингуэлл
Bud Tingwell
Саймон Чилверс
Simon Chilvers
Ким Баллад
Стиг Уэмисс
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