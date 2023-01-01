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Старик и море
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The Old Man And The Sea
Старик и море
1999 / Россия / Канада / Япония
7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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